Bestuurder ziet stilstaand voertuig niet door mist en knalt er aan hoge snelheid tegen: twee personen zwaar gewond

Aalter Imke start in het eerste middelbaar

De eerste schooldag is voor iedereen speciaal, maar om de zoveel tijd is 1 september extra spannend. “Imke start in het eerste middelbaar, in een nieuwe school en andere stad”, aldus haar mama Ann Perdaen. Ze gaat trouwens ook voor de eerste keer met de trein naar school. Dat doet ze vanuit Aalter. “Veel succes van mama en papa”, klonk het vanochtend in het bericht van Ann Perdaen aan onze redactie.

1 september