Bestuurder wijkt van rijbaan af en knalt op tegenligger: slachtoffer zwaargewond met MUG-heli naar UZ Gent gebracht

Hoe het met de man gaat is momenteel nog niet geweten. In de nasleep van het ongeval gebeurden vervolgens nog eens twee ongevallen. Een vrachtwagen probeerde zich in de verkeerschaos te draaien, en veroorzaakte zo een nieuwe aanrijding. Even later reed een bestuurder van zijn oprit. Hij lette even niet goed op en zorgde voor de derde aanrijding op enkele uren tijd. “Omstreeks 15 uur waren de verkeersproblemen van de baan, maar het heeft toch drie uur flink vastgezeten rond de Steenweg op Deinze. Wij hebben zelfs vijf extra mankrachten moeten inzetten om het verkeer te regelen.”