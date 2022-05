Bellemstraat afgesloten tot eind november: bouw nieuwe fietsbrug van start

Maldegem/Meetjesland Zwembad Maldegem moet binnenkort maanden dicht voor zoveelste oplapwer­ken: “Ook elders in Meetjes­land staan sluitingen gepland”

Het Sint-Annazwembad in Maldegem moet binnenkort drie maanden dicht voor de zoveelste herstellingswerken op rij. De gemeente wil zeker aftoetsen met Eeklo, om de tijdelijke sluiting niet te doen wanneer het zwembad daar dicht is. Ook in Evergem is een tijdelijke sluiting hangende. Maldegem wil ondertussen verder nadenken over de komst van een eventueel nieuw zwembad.

