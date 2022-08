Bellemse Feesten zorgen 36ste keer voor kermis en muziek

Op vrijdag 12 augustus wordt gestart met een muziekquiz. De echte feestdag is zondag 14 augustus. Vanaf 10.30 uur is er een aperitiefconcert in de tent op het dorpsplein, dit jaar met Jason Bradley als gastartiest. ’s Middags is er barbecue en vanaf 13 uur kan je in Bellem naar de kermis, de namiddagmarkt en de rommelmarkt. Er is kindergrime en er loopt een ballonplooier. Vanaf 19.30 uur zijn er weer optredens op het plein, met The Impulse, The Craft en Toape Geroapte.