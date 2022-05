Bellem krijgt geen wekelijkse markt: “Winkelkar is daar misschien een oplossing?”

Aalter heeft een wekelijkse woensdagmarkt en op zaterdagnamiddag ook een Boerenmarkt. “Het kan niet de bedoeling zijn om elke dag in een andere deelgemeente een markt te houden”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Dat is niet organiseerbaar. Ook vanuit Lotenhulle is er al eerder de vraag geweest om kippenkramen en dergelijke een halve dag te laten komen. We hebben dat als gemeente altijd geweigerd. We willen als gemeente veel eerder stimuleren dat er permanente winkels in de dorpen komen. Of misschien kunnen we de mobiele winkelkar wel in dorpen als Bellem en Poeke laten passeren? Dat is een soort mobiele kruidenier die een keer per week langs komt. Iets wat we kunnen bekijken”, zegt De Smul nog.