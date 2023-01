Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Aalter nog geld kan afhalen

Steeds vaker verdwijnen er in ons land geldautomaten. En beterschap lijkt niet meteen op komst. De vier grootbanken – Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC – besloten enkele jaren geleden om samen enkel nog neutrale cashpunten uit te baten. Tegen 2025 willen ze er zo 2.200 overhouden, in plaats van de 5.500 bankautomaten die er vorig jaar nog waren. Ga jij er straks nog een in Aalter hebben?