Avondmarkt wordt volksfeest in Aalter en Knesselare: gratis muziek, foodtrucks en modeshow op programma

Aalter/KnesselareAalter en Knesselare zetten komend weekend de zomer in, met een tweedaags volksfeest. Op vrijdagavond is er ‘Aalter Feest!’, het nieuwe concept van de avondmarkt in Aalter. Een dag later kan je naar de avondmarkt in Knesselare. “Nu het na corona weer mag, wordt het grootser dan ooit”, klinkt het.

De avondmarkt in Aalter wordt op vrijdag 24 juni omgetoverd tot ‘Aalter Feest!’. Voor de échte Aalternaar is de laatste vrijdag van juni steevast de inzet van de zomer, en dat wordt dit jaar nog grootser. “De mensen hebben het in Aalter nog altijd over de avondmarkt, maar ‘Aalter Feest!’ wordt veel meer dan dat”, zegt Ingrid van Lederwaren Goethals. “Vanaf 18 uur is er van alles te beleven in de zone tussen het Hoefijzer en de rotonde van de Lostraat. We hebben niet alleen handelaars, verenigingen en kunstenaars uit Aalter-centrum uitgenodigd, maar ook alle deelgemeenten. We zijn dan ook trots dat alle deelgemeenten met een stand of vereniging vertegenwoordigd zullen zijn. Er is vrijdagavond een pak gratis muziek. Gitano Swing start om 19.30 uur met een optreden aan het oude postkantoor in de Stationsstraat. Azdamme speelt vanaf 20 uur recht tegenover Domino. Glenn Thienpondt mag om 20.30 uur zingen aan Veilige Have. The Craft speelt vanaf 21 uur in de voortuin van De Beuk, en op hetzelfde uur komen The Gentlemen op de kiosk op de Markt. Dat zijn de Aalterse crooners Jason Bradley en Chris Clark.”

Volledig scherm Een sfeerbeeld van een vroegere avondmarkt in Aalter. © Kaat Bonte

Optiek Van Renterghem en Beau Monde organiseren om 19.30 uur hun eigen modeshow. Er zijn doedelzakspelers, en er zijn winkels die een jukebox plaatsen of een dj plaatjes laten draaien, en er is Middeleeuws toneel. Voor de kinderen staan er acht springkastelen op het parcours. Op het Hof van Praet is er een kinderdorp met paardenmolen, kermisattracties en een trampoline. Aan Missy Muis kan je terecht voor kindergrime. Er staat ook een oliebollenkraam.

Oldskool

Een dag later, op zaterdag 25 juni, kan je vanaf 17 uur naar Knesselare voor de avondmarkt. Daar wordt het thema ‘Knesselare goes oldskool’. Er zijn foodtrucks, marktkramen, een rommelmarkt, en heel wat handelaars zetten een kraampje buiten. Om 18 uur trekt een kinderstoet door de centrumstaten. Er rijden oldtimers mee en de muzikanten van ‘Willen is Kunnen’ zorgen voor de muziek.

In de loop van de avond is er heel wat gratis muziek in de straten van Knesselare. Om 19.15 uur komt de muziek van Band of Brothers uit Eeklo. Om 20.30 uur is er Time to Dance, en staat ook de traditionele Tijlkoekenworp op het programma. Wie een koek vangt, maakt kans op een van de veertig prijzen die geschonken worden door de middenstand van Knesselare. Om 21 uur is er nog een optreden van The Impluse. The Partyband mag om 23 uur nog eens de beste covers loslaten op het feestpubliek.

Sweet 16

Ook op zondag 26 juni is het feest op De Plaats van Knesselare, want dan viert Brasserie De Swaene haar zestiende verjaardag met een pak optredens. Om 17 uur is er Andy Live. Nadien volgen nog Dhont & The Hitmen, dj’s Kris en Pascal, en om 23 uur dj Flavour Drop.

