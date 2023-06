Auto krijgt klapband en belandt tegen middenberm

Een wolf in het Meetjes­land? Drie schapen gedood in weide in Lotenhulle: “Typische vraatpatro­nen en sporen waren aanwezig”

Bevindt de in Poperinge gespotte wolf zich nu in het Meetjesland? In een weide aan de Lokouter in Lotenhulle vond een landbouwer twee dode schapen, en eentje dat zwaar gewond is. Volgens de vaststellingen ter plaatse is de kans groot dat het om een wolvenaanval ging. ‘Natuur en Bos’ adviseert om schapen en geiten ‘s nachts tijdelijk op stal te zetten, tot er melding komt dat de zwervende wolf definitief is weggetrokken.