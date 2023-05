Annabel (43) neemt wijnwinkel over, en maakt er Quinta das Vinhas 2.0 van: “Hier kan je onbekende pareltjes ontdekken”

Kom Op Team Maldegem gaat over half miljoen euro: “Kanker haalt nog steeds heel je wereld overhoop”

Het Kom Op Team Maldegem heeft de kaap van 500.000 euro ingezameld geld gehaald, voor de eeuwige strijd tegen kanker. De groep vrijwilligers is sinds 1995 actief in Maldegem en wil van 2023 het drukste jaar ooit maken. “Helaas is geld voor kankeronderzoek nog altijd broodnodig”, zegt voorzitter Guido Stroo. Dit zijn de plannen.