Ann Peuteman geeft lezing over oud worden

In de lezing Grijsgedraaid – waarom we bang moeten zijn om oud te worden - laat Ann Peuteman zien hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen ook na hun tachtigste kunnen blijven wie ze altijd al zijn geweest. Iedereen is welkom om 20 uur. Tickets kosten 8 euro en deze kan je reserveren via www.avansa-regiogent.be.