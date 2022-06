Amélie zorgt voor viergeslacht

Amélie werd geboren op 24 mei 2022 en is de dochter van Ilona Van Hulle (27) en Lennert Van de Walle. Samen met broer Jules (3) wonen ze in de Stekelbeekstraat in Bellem. Ilona is de dochter van Lesley De Neve (49) uit Knesselare, gemeenteraadslid en organisator van de Boerenmarkt in Aalter. Monique Huygebaert (77) uit de Hagepreekstraat in Aalter is de stammoeder van het viergeslacht. “Bij mijn geboorte mochten we ook al een viergeslacht vieren. De geschiedenis herhaalt zich”, zegt Lesley.