Ambivents gaat voor tweedaags Sinterklaasfeest: avond voor volwassenen, middag voor kids

wielrennen elite z/c Kevin Lava zit net als in 2012 en 2014 aan vier zeges: “Dit is een goed seizoen, daar ben ik heel tevreden mee”

Kevin Lava (33) is het winnen allesbehalve verleerd. In Lotenhulle boekte hij woensdag zijn vierde zege van het seizoen. De eliterenner zonder contract van Team Dakwerken Stroobant koerst zaterdag in Rekkem en zondag in Melden.

12:24