Al meerdere gevallen van aanrandingen aan Brugse Vaart: “Plots voelde ik een harde klap op mijn achterste”

“Zoals elke dag was ik met mijn hond aan het wandelen langs de Brugse vaart. Het was rond kwart voor acht en het schemerde nog een beetje. Vanuit het niets voelde ik ineens een harde klap tegen mijn achterste. Ik dacht eerst dat het mijn echtgenoot was die zich bij ons wou voegen, maar het bleek een fietsende man te zijn die gewoon rustig verder reed alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Ik probeerde hem nog te filmen, maar hij was al de hoek om gefietst.”

Meerdere klachten

De laatste tijd zijn er nog meldingen van aanrandingen in de streek gebeurd met telkens dezelfde modus operandi. Zo waarschuwde een paar weken geleden een vrouw op Facebook dat een man op een fiets haar tot tweemaal betast had tijdens een looptochtje. De man moet blijkbaar niet bang zijn van honden, want ook deze vrouw had een hond – een rottweiler nota bene - bij zich. De Aalterse politie bevestigt inderdaad dat er al meerdere gelijkaardige klachten zijn binnengekomen. “Onze recherche is actief bezig met dit onderzoek. We willen slachtoffers en getuigen oproepen om klacht neer te leggen om het dossier tegen deze aanrander zo sterk mogelijk te maken”, zegt Davy De Koeyer van Politie Aalter.