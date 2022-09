Al meer dan 70.000 vaccins gezet: vaccinatiecentrum Aalter weer vier dagen per week open voor herfstbooster

Het wordt de komende dagen weer druk in en rond de Boomgaardstraat in Aalter. “Sinds 23 februari vorig jaar, de start van de eerste vaccinatiecampagne, zijn er in Aalter meer dan 70.000 vaccins gezet”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Om iedereen te beschermen tegen een eventuele nieuwe golf van besmettingen komende winter, prikt het vaccinatiecentrum gewoon verder. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft recht op een herfstbooster. Daarom gaat ons vaccinatiecentrum nu opnieuw vier dagen per week open. Eerst is het de beurt aan de 65-plussers en het zorgpersoneel. De herfstcampagne zal twee tot drie maanden duren.”