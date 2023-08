Aimé sterft paar weken na 100ste verjaardag: “Hij had daar echt naartoe geleefd”

VIDEO. #LikeMe laat papa's, mama’s en kinderen losgaan in Stars Stage

De cast van het Ketnetprogramma #LikeMe heeft zaterdagnamiddag de Stars Stage van Rijvers Festival in Zomergem in vuur en vlam gezet. Het programma is immens populair bij kinderen en dat liet zich merken in de opkomst. Niet alleen kinderen, maar ook vele mama’s en papa’s kenden de vele covers uit het hoofd.