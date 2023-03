Agressieve wegenwerker krijgt 150 uur werkstraf na fikse duw tijdens ruzie

Het slachtoffer was in de Gentse rechtbank nog steeds onder de indruk van de feiten. “Ik ben al 60 jaar, maar zo’n agressie ben ik nog nooit tegengekomen. Ik blijf sinds de feiten veel binnen. Dat heeft alles te maken met wat er daar is gebeurd”, zo getuigde de zestiger.

“Licht ging uit”

De beklaagde verklaarde in de rechtbank dat het licht even uitging bij hem, maar haalde daarvoor ook een reden aan. “Meneer kwam al roepend en tierend op me afgestapt, terwijl ik gewoon mijn job deed. Hij kon gewoon even omrijden om aan zijn bestemming te geraken, maar daar had hij geen oren naar. Hij bleef me maar uitdagen”, klonk het.