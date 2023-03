ACV Aalter schenkt 650 euro aan De Toevlucht

Gemeente wil komende jaren drie sites vergroenen en er ruimte geven aan water

De komende drie jaar zal Maldegem enkele sites ontharden en omvormen tot klimaatbestendige plaatsen met ruimte voor groen en water. Concreet gaat het om de terrein aan sporthal De berken in Kleit, de site van de Poermolen in Donk en de site aan de Katsweg in centrum-Maldegem. “Niet alleen nuttig voor de natuur, maar ook voor buurt die er kan wandelen en tot rust kan komen.”