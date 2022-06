Aalterse politie klist Nederlandse phishingbende: negen verdachten opgepakt

Aalter/Knesselare/Kleit René (95) en Yvona (93) zijn 70 jaar getrouwd: “Ons trouwfeest kostte 350 Belgische frank, dat was véél geld”

René Matthys (95) en Yvona Scheyving (93) hebben in woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd. René was afkomstig uit Kleit bij Maldegem, en Yvona uit Knesselare. “Er stond op onze trouwdag konijn op het menu. Dat was toen echte kermiskost”, zegt Yvona. Hun levensverhaal.

