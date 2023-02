Aalterse politici houden eerste gemeenteraad pas in maart

Maldegem Beton gaat eruit, groen in de plaats: ‘Maldegem Boomt’ frist zes locaties op

De gemeente Maldegem lanceert het project ‘Maldegem Boomt’ en wil zes locaties in de gemeente vergroenen. Beton gaat eruit, en er worden bomen en struiken in de plaats geplant. “We willen ook de inwoners meekrijgen in dit verhaal en onze gemeente zo gezelliger en klimaatgezonder maken”, klinkt het. Hier wordt gewerkt.

2 februari