Aalterse band speelt op opendeurweekend Kasteel Poeke

Er is een ideeënweek waarop iedereen kan meedenken over de toekomst van het kasteel. Van 13 tot 17 uur is het kasteel vrij te bezoeken. Zondag is er een familiedag, maar ook zaterdagavond is het al feest op het kasteel. Zaterdagavond is er onder andere een akoestisch optreden van de plaatselijke band KLeINKiTsch, gevolgd door Elias van Dingenen. Hij is een standup-comedian uit Gent. Nadien is er een dj-avond.