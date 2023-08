“Aalternaren, haal uw pmd en papier weer binnen!”: aangepaste ophaalregeling in vakantieweek

REEKS RIJVERS. 1.000 vrijwilli­gers leiden festival mee in goede banen: “Het voelt niet aan als werken en je smeedt soms onverwach­te vriend­schap­pen”

Rijvers Festival noemt zichzelf het ‘snelst groeiende festival in Vlaanderen’, en daar komt heel wat bij kijken. Gelukkig kan het festival beroep doen op een vrijwilligerslegioen dat inmiddels al bijna 1.000 mensen rijk is. In de laatste aflevering van onze reeks zetten we dan ook graag eens de mensen achter de schermen in de schijnwerpers. “Het voelt een beetje als op reis gaan in onze eigen gemeente. Je komt hier zoveel mensen tegen die je wel eens ergens hebt gezien, maar in het dagelijkse leven nog nooit hebt aangesproken.”