Aalternaar Maarten Decombel geeft eerste concert in zijn thuisgemeente

Maarten Decombel is een Aalternaar en speelt in verschillende folkgroepen. Maar het wordt zondag zijn eerste concert in zijn thuisgemeente. Het duo presenteert tijdens het aperitiefconcert hun nieuwe album Marafiki, een ode aan de vriendschap. Het optreden wordt georganiseerd door de Goosebumps: Seppe Santens, Liesbeth Jodts, Jan en Koen Martens, die in het weekend van 26 en 27 juni zestig kilometer stappen door de vallei van de Zwarte Beek, in het kader van Expeditie Natuurpunt. Ze zamelen zo geld in voor het natuurgebied Ganzeveld in Aalter.