Aalter zet verdienstelijke inwoners in de bloemetjes: van beloftevolle jonge ondernemer tot Gouden Croissant

voetbal derde nationale A Michiel De Zutter (Eendracht Aalter): “Ook tegen de leider zijn we niet kansloos”

Straf van Eendracht Aalter. Na een 6 op 45 in de heenronde stond het met één been in eerste provinciale. Vier wedstrijden en vier overwinningen later ziet de wereld er heel anders uit. Eén overwinning behaalde de ploeg onder leiding van Geert Verheye, drie onder de hoede van kersvers coach Michiel De Zutter. In de aanloop naar het duel tegen leider Voorde-Appelterre vroegen we hem of hij zelf geloofde in zo’n scenario.

3 februari