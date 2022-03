Aalter viert zestien keer kermis: wanneer in welk dorp ontdek je hier

Aalter Werken aan ‘parking van de toekomst’ starten dit najaar: plaats voor vijftig wagens onder academiesi­te

De plannen voor het centrumpark en de ondergrondse parking op de voormalige academiesite in de Stationsstraat in Aalter krijgen vorm. Op de parking zal er naast vijftig parkeerplaatsen ruimte zijn voor oplaadstations op basis van groene energie en een aanbod van deelwagens, deelfietsen en deelsteps. De werken starten in het najaar.

17 maart