Aalter start zaterdag nieuw kermisseizoen: “Meer dan 100 activiteiten op de agenda”

Het weekend van 26 en 27 maart maakt Knesselare zich op voor de Vastenkermis. “Zo is Aalter meteen vertrokken voor een mooi kermisjaar met zestien kermissen, verdeeld over de acht deelkernen”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Vanaf dit weekend tot eind oktober in Bellem kunnen we volop van de kermis genieten. 2022 is nog geen kwart ver, maar er staan nu al 117 activiteiten op de agenda in onze bruisende gemeente. Dat gaat van wielerwedstrijden tot buurtfeesten, van loopevents tot rommelmarkten en avondmarkten.”