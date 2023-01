Aalter start nieuwe tienerwerking ‘Lochtink’: van bakworkshop over improvisatietheater tot pottenbakken

De naam Lochtink komt uit het Aalters dialect en betekent moestuin. “Kadans fungeert als een plaats waar groei en ontwikkeling van tieners en jongeren voorop staan”, legt schepen Mathias Van de Walle (CD&V) uit. “Er is een aanbod voor wie jonger dan 16 jaar is, en voor ouder dan 16. Met activiteiten als een bakworkshop, improvisatietheater, graffiti of zelfs pottenbakken probeert Lochtink echt breed te gaan. Het uitgangspunt is dat elke jongere zich welkom moet voelen in Kadans. De activiteiten blijven laagdrempelig door de prijs per workshop te beperken tot 5 euro. Als gemeente trekken wij 20.000 euro uit voor de nieuwe tienerwerking.”