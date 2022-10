Aalter stapt in het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’: “Maar natuurlijk sluit ons gemeentehuis niet”

“Er is geen reden tot paniek”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Het is niet omdat we optimaal willen inzetten op de digitale dienstverlening, dat we de gewone dienstverlening aan het loket zouden vergeten. Er zijn nu eenmaal veel dingen die je binnenkort ook gewoon van thuis uit zal kunnen regelen. Wij geloven zelfs dat deze doorgezette digitalisering ook een versterking kan zijn voor de gewone dienstverlening. Want hoe meer mensen digitaal gaan, hoe meer tijd er aan het loket over blijft om mensen te helpen die toch liever naar het gemeentehuis komen.”