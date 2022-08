Aalter neemt massaal afscheid van ereburgemeester Jan De Crem (94): “Pappie, je hebt gestreden als een leeuw, en bent in alle rust kunnen vertrekken. Werkelijk alles is volbracht”

Maria-Aalter TERRASTIP. One for the road: “Wanneer de zon achter de bomen verdwijnt, wanen we ons in Zuid-Frankrijk”

One for the road is slechts een tiental tafels rijk, maar net daar schuilt de kracht van deze gezellige pop-up in Maria-Aalter. Wij trokken er een op zwoele avond naar toe en beperkten ons allesbehalve tot één drankje. Want als het einde van de dag nadert, komt deze zomerbar nog meer tot haar recht.

15 augustus