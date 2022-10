Aalter maakt regels voor schotelantennes strenger

Schotelantennes op daken en aan muren zorgen vaak voor een slordig uitzicht. Daar wil Aalter iets aan doen. “Schotelantennes kunnen nog altijd, want daar zijn Europese en Vlaamse regels over”, zegt schepen Patrick Hoste (CD&V). “In Aalter hebben we nu bijkomend vastgelegd dat schotelantennes in het algemeen niet zichtbaar mogen zijn vanop het openbaar domein. Het kan dus niet meer in voortuintjes, op voorgevels van gebouwen of op een hellend dak aan de straatzijde. We hebben dat nu in een duidelijk reglement gegoten, om zo ellenlange discussies te vermijden.”