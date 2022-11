Aalter laat meer dan 10.000 rioolkolken reinigen

“De rioolroosters in onze straten zijn een belangrijke schakel in de afvoer van regenwater”, klinkt het bij de gemeente Aalter. “Om het regenwater goed te kunnen afvoeren, is het belangrijk dat die straatkolken in goede staat verkeren. Daarom laat het lokaal bestuur twee keer per jaar – één keer in het voorjaar en één keer in het najaar – de kolken reinigen. Alle slib en afval die zich in de kolken bevinden, zoals bladeren, peuken en onkruid worden daarbij verwijderd. Die klus neemt maar liefst 24 werkdagen in beslag. Op die manier voorkomt Aalter wateroverlast bij hevige onweersbuien.”