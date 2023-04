Aalter krijgt tweede snellaadstation op carpoolparking, en nog pak andere laadpalen

Overleden renner Bjorg Lambrecht krijgt eerbetoon in de lucht tijdens doortocht Ronde: “Dankbaar dat zovelen hem nog warm hart toedragen”

De doortocht van de Ronde van Vlaanderen dit weekend in Knesselare wordt opgedragen aan de betreurde renner Bjorg Lambrecht. Zondag zou hij 26 jaar worden, en net dan rijdt de Ronde door zijn geboortedorp. Formatieteam ‘The Victors’ zorgt voor een eerbetoon in de lucht. Maar er is meer. “We hebben iets speciaals in petto”, zegt piloot Manu De Craene van formatieteam The Victors.