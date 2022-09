Aalter houdt coronaregels aan: na gemeentehuis en containerpark blijft ook zwembad op afspraak

Groen merkte op dat je voor een zwembeurt in Aalter nog steeds moet reserveren. Die regel werd in de coronaperiode ingevoerd, en blijkbaar nooit afgevoerd. “De reservatie voor een zwembeurt gaan we behouden”, zegt schepen van Sport Mathias Van de Walle (CD&V). “Dat is organisatorisch gemakkelijk en ook zeer klantvriendelijk. We laten 42 zwemmers toe. Wie op voorhand gereserveerd heeft, is altijd zeker van zijn plaatsje in het water. Wie niet reserveert kan ook naar het zwembad komen, maar dan zonder garantie. Het reservatiesysteem blijkt ook bij onze zwemmers in de smaak te vallen.”

Niet aanschuiven

Het zwembad is niet de enige plek in Aalter waar je nog altijd moet reserveren. Ook wie naar het gemeentehuis wil of met afval naar het containerpark moet, moet in Aalter vooraf reserveren. “We gaan dat behouden. Veel mensen zien daar de voordelen van in. De tijd dat je aan de ingang van ons containerpark een half uur moest aanschuiven, is definitief voorbij”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V).

Koppig

Ook de gemeenteraad van Aalter wordt nog altijd in het auditorium van het gemeentehuis gehouden, waar de raadsleden ver uit mekaar zitten. Een terugkeer naar de raadzaal zit er voorlopig niet in. Officieel omdat daar verbouwingen gepland zijn, maar in de praktijk vooral uit koppigheid omdat de oppositie die terugkeer naar de raadzaal vraagt.

