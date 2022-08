Aalter heeft eerste regenboogpad: “Iedereen mag hier zijn wie hij wil zijn”

Aalter LEVENSVER­HAAL. Jan De Crem (94), vader van Pieter (60) en de man die 35 jaar burgemees­ter van Aalter was: “Dankzij hem is onze gemeente nu zo mooi geworden”

Het overlijden van ereburgemeester Jan De Crem (94) dompelt Aalter in rouw. Hij was het die van 1959 tot 1994 de basis legde voor het Aalter dat we vandaag kennen. Vanaf het moment dat zijn zoon Pieter (60) burgemeester werd, verdween hij op de achtergrond. Ergens spijt van? “Echt van niets. Om het met de woorden van Edith Piaf te zeggen: ‘Je ne regrette rien’”, zei de man ooit in onze krant. Zijn levensverhaal.

19 augustus