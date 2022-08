Aalter haalt Zomerhit-winnaar binnen: Margriet Hermans komt naar nakermis

“Lekker blijven hangen”. Die hit zal Aalter ongetwijfeld luidkeels meezingen op de nakermis van zondag 25 september, op de Markt. “We hadden Margriet Hermans vorige week al geboekt”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Nu ze Zomerhit gewonnen heeft, is het nog leuker dat ze naar Aalter komt. De nakermis wordt in Aalter weer een echt muziekfeest. We starten al met de Aalterse rockers van Azdamme, en om 17 uur komt Christoff optreden op de kiosk. Nadien is er ambiancemuziek door dj Eddy Vroman, en om 20 uur komen Margriet Hermans en haar dochter Celien optreden. We hopen dat de mensen dan ‘lekker blijven hangen’, voor het vuurwerk dat om 21 uur de lucht in gaat. Allemaal gratis”, zegt Dirk De Smul nog.