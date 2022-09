Aalter haalt nationale kermisprimeur binnen: “Attractie Remix wordt voor het eerst opgesteld”

Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september is het weer Septemberkermis in Aalter. “Dit jaar met een nationale primeur”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “We hebben voor het eerst de attractie Remix, het moderne broertje van de Technopower. Het is de eerste keer in België dat de attractie opgebouwd wordt, dus echt wel een nationale primeur. We kunnen zelfs nog geen foto tonen, want de attractie zit letterlijk nog in de doos. In ieder geval een attractie voor de durvers. We hebben dit jaar ongeveer dertig kermisattracties in Aalter. De Poliep is er weer, en ook het Waterfunhouse is er op algemeen verzoek terug. Ook nieuw in Aalter is het piratenschip voor kleuters, ook al een splinternieuwe attractie. Dit wordt weer tien dagen volop feest in Aalter”, zegt schepen De Smul nog.