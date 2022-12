Aalter geeft waterlopen en grachten een groot onderhoud

Het beheer van de onbevaarbare waterlopen en grachten is een uitgebreide job. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en het provinciebestuur onderhoudt het lokaal bestuur een groot deel van de grachten en waterlopen op Aalters grondgebied. Een deel daarvan wordt op dit moment geruimd. Waterwegen in goede staat zorgen immers voor een vlotte afvoer van regenwater, verminderen de kans op wateroverlast en steken ook nog eens vol leven.

“Te sterke begroeiing in of rond een waterloop verhindert een goede afwatering”, klinkt het bij de gemeente. “Door waterlopen goed te onderhouden en tijdig te ruimen, vergroot het inhoudsvolume en de buffercapaciteit. Hierdoor wordt de kans op overstromingen gevoelig kleiner. Daarom voeren we twee keer per jaar - één keer in het voorjaar en één keer in najaar - onderhoudswerken uit."