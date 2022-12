Aalter gaat strijd aan tegen vrachtwagens in dorpskernen

“Doorgaand vrachtverkeer dat daar niet moet leveren, is in Bellem in ieder geval in overtreding”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We zullen de politie vragen om daar nog meer op te controleren. Het kan niet dat vrachtwagens in Nevele de E40 afrijden om dan via Bellem naar het industriepark van Aalter te komen. Daarvoor is een dorpskern als Bellem niet gemaakt. We hebben een nieuw afrittencomplex aan de E40 en via de N44 Knokkeweg kunnen alle vrachtwagens veilig naar elk bedrijf. De situatie op het kruispunt van de Molenstraat met Weibroekdreef is iets wat we gaan bekijken. Ook daar moeten geen vrachtwagens zijn die er niet nodig zijn.”