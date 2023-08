Aalter bouwt volop aan affiche voor septemberkermis

MIJN DORP. Het Aalter van organisa­tor Geert Wyckstandt (62): “Oogstfees­ten zijn niets dan mooie herinnerin­gen”

Geert Wyckstandt (62) is in Aalter gekend als organisator van de vroegere Oogstfeesten, als dj en als de man achter pop-upbar Rust en Dust. Al heel zijn leven woont hij op dezelfde plek, en toch heeft hij al vier verschillende adressen gehad. Hoe dat kan, legt hij uit tijdens een wandeling langst de meest bijzondere plekjes in zijn thuisdorp Aalter.