Aalter bleef opvallend stil op Open Monumentendag: “Doen het om de twee jaar”

Groen Aalter zag in heel wat gemeenten een mooi gevuld programma, maar in Aalter was er niets uitgewerkt. De partij wil weten of de gemeente dat vergeten was. “Wij hebben ons dit jaar dubbel geplooid voor Erfgoeddag”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “We kiezen er voor om het ene jaar te concentreren op Erfgoeddag en het andere jaar op de Open Monumentendag. We werken met een beperkt aantal mensen. We zijn nu al in gang geschoten om volgend jaar zeker iets moois van die Open Monumentendag te maken.”