70 jaar huwelijksgeluk: Julien (91) en Anna (94) van vroegere café De Tramstatie zijn platina koppel

Julien en Anna hebben bijna hun hele leven in het huis op Markt 2 in Aalter gewoond, maar verblijven nu in Veilige Have. Ze woonden op de Markt met hun enige zoon Christiaan, maar die overleed in 2018, op 64-jarige leeftijd. Tot 1981 was hun huis op de Markt café De Tramstatie. “Ik kwam er als jong meisje al eens helpen, en zo heb ik Julien leren kennen. Tijdens een uitje naar Circus Chimay zijn we verliefd geworden op elkaar”, vertelt Anna. “Ondertussen zijn we zeventig jaar later en zijn we nog altijd samen. Wat ons geheim is? Mekaar eigenlijk gewoon elke dag graag blijven zien. Dan gaat de rest vanzelf”, klinken de wijze woorden.