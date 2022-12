600 nieuwe bomen in Aalters straatbeeld

Eeklo Restaura­tie Sint-Vincentius­kerk wordt jaar vervroegd, maar kost stad wel pak meer geld

De langverwachte restauratie van de Sint-Vincentiuskerk in hartje van Eeklo zal al volgend jaar starten en niet in 2024 zoals eerst gepland. De stad moet wel een pak meer geld op tafel leggen om haar aandeel te betalen. Dat wordt door het lange wachten nu twee keer 487.000 euro, in plaats van de voorziene twee keer 130.000 euro. Dit is de stand van zaken.

12:03