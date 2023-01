300 planten en 1.500 bloembollen in de grond bij woonzorgcentrum Veilige Have

Alles samen werden 275 struikjes, 18 bomen en 1.500 bloembollen geplant op de seniorensite in de Lostraat in Aalter. De plantdag gebeurde in het kader van het project Zilvergroen van Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei, en het Regionaal Expertisecentrum Dementie Paradox. Een tiental vrijwilligers kwam helpen. “De vergroening van de zorgsector is al van voor de coronaperiode een belangrijke trend”, zegt Thaïsa Van Speybroek van Regionaal Landschap Meetjesland. “Het is algemeen geweten: de natuur heeft een positieve invloed op mensen, zowel fysiek als mentaal. Dit geldt in het bijzonder voor mensen in woonzorgcentra voor wie de zeer nabije omgeving nog belangrijker is. Bij woonzorgcentrum Veilige Have hebben ze die boodschap begrepen en tekenden ze in op het project Zilvergroen.”