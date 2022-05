300 openstaande vacatures op jobbeurs en nieuwe website

Vandaag (donderdag) wordt in ArtA’A een jobbeurs gehouden, waarin een dertigtal bedrijven samen zowat 300 personeelsleden zoeken. “Als gemeente is het belangrijk om sollicitanten en bedrijven met elkaar in contact te brengen”, zegt schepen van Lokale Economie Herlinde Trenson (CD&V). “Aalter heeft met 3,1 procent een zeer lage werkloosheidsgraad. Niet eenvoudig dus om die 300 vacatures in te vullen. We helpen met de organisatie van een jobbeurs, waarvoor ook 250 werkzoekenden zich inschreven. En we lanceren www.jobsinaalter.be waar je vanaf nu heel wat vacatures in eigen gemeente kan vinden.”