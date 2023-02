3 overtreders voor de politierechter omdat ze te snel reden in de Knokstraat

Voor de politierechtbank in Gent zijn vrijdag drie bestuurders verschenen omdat ze het gaspedaal te diep induwden in de Knokstraat in Aalter. De rechter sprak geldboetes tot 400 euro uit, één overtreder kaartte aan dat het snelheidsbord onvoldoende zichtbaar is, zijn zaak werd uitgesteld: “Als er een voertuig geparkeerd staat, zie je het al helemaal niet. En als dat niet zo is, is het nog steeds nauwelijks te zien door de struiken.”

Alle drie passeerden ze de lens van een flitser op de Knokstraat in Poeke, een deelgemeente van Aalter. Tussen de tussen Middendreef en Poekedorpstraat geldt daar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Een dame werd daar rond de middag geflitst met een gecorrigeerde snelheid van 62 kilometer per uur. Meer dan het dubbele van wat toegestaan is dus. “Ze had niet door dat het een zone 30 was", pleitte haar advocaat. “Ze heeft al 29 jaar haar rijbewijs en dit is haar eerste overtreding. We vragen een milde toepassing van de strafwet.” De rechtbank legde haar een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen op.

Een soortgelijk verhaal iets later op de zitting. Een man werd met een snelheid van 69 kilometer per uur geflitst in de Knokstraat, deze keer om half één ‘s nachts. Ook hij beschikte over een blanco strafblad. De rechter legde hem een fikse geldboete en een rijverbod van 15 dagen op.

En dan was er nog een derde overtreder. Ook hij riskeert een rijverbod en een geldboete, maar zag zijn rechtszaak voorlopig uitgesteld worden. Zijn advocaat pleitte dat het snelheidsbord onvoldoende zichtbaar is. “De overgang naar de zone 30 is niet duidelijk”, klonk het. “Als er een voertuig geparkeerd staat, zie je het al helemaal niet. En als dat niet zo is, is het nog steeds nauwelijks te zien door de struiken.” Om de zaak uit te klaren, vroeg de rechter aan het parket om een reactie van de politie-inspecteurs die de overtreding hebben vastgesteld. Op 30 juni wordt de zaak opnieuw behandeld.

