3,9 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Aalter hebben jullie in 2022 het meest geraakt: van het diepvriesgraf van mevrouw Van Rossem, over juffen van 72, tot het afscheid van ereburgemeester Jan De Crem

AalterHet afgelopen jaar hebben jullie op HLN maar liefst 3,9 miljoen keer een artikel over Aalter gelezen. Waarvoor dank, beste lezer! Maar welke tien verhalen hebben jullie het meest geraakt? Wij duiken op het einde van het jaar in ons archief.

Het verhaal uit Aalter dat in 2022 het allermeest gelezen werd, is dat van het diepvriesgraf van de vrouw van wijlen Jean-Pierre Van Rossem. Dat maakte ooit van Knesselare wereldnieuws, en werd rond de periode van Allerheiligen nog eens opgerakeld. Zowat een kwart miljoen Vlamingen hebben dat gelezen.

Een verhaal dat ook raakte was dat van de 27-jarige Gregory Dessin. De jongeman uit Gistel kwam in februari om het leven na een zwaar verkeersongeval op de E40 in Aalter. Gregory was videomonteur bij VRT NWS en werkte onder meer voor ‘Het journaal’, ‘Terzake’ en ‘Karrewiet’. Zijn dood liet niemand onberoerd.

Volledig scherm Gregory Dessin, videomonteur bij VRT NWS, overleed dinsdag aan de gevolgen van een verkeersongeval op de E40. © © VRT

Verrassend op plaats drie is het verhaal van het Emmaüsinstituut in Aalter. Daar werd in oktober plots weer een mondmaskerplicht ingevoerd en waren ouders niet meer welkom voorbij de schoolpoort. De opstoot van corona was gelukkig snel weer onder controle.

Onze lezers waren in oktober ook in de ban van een kinderlokker, die ook in Knesselare actief was. Hij opereerde vanuit een witte bestelwagen en zorgde voor heel wat onrust. Gelukkig werd nadien niets meer van hem gehoord.

En dan was er de binnenkijker in de homobar @ndy’s langs de N44 in Aalter. Net voor de zaak zou opengaan konden wij onze lezers al eens tonen hoe het er daar binnen in de kelder zou aan toegaan. Helaas is de zaak nog altijd niet open, omdat de vergunning maar niet in orde geraakt.

Volledig scherm Andy Colman in zijn nieuwe zaak @ndy's. © Joeri Seymortier

Ook een gesmaakt verhaal was dat van de baron van het kasteel van Bellem, die zijn statige optrekje openstelde voor Oekraïense vluchtelingen. Wij gingen langs en hun verhaal heeft iedereen geraakt.

Op plaats zeven staat de ruzie tussen CD&V en N-VA in Aalter. De jonge politicus Michael Ally van N-VA zou eigenlijk schepen worden, maar daar stak burgemeester Pieter De Crem (CD&V) deze zomer persoonlijk een stokje voor. Het zorgde voor een definitieve split van het kartel CD&V/N-VA in Aalter.

Volledig scherm Michael Ally bij het Kasteel van Poeke, volgens hem het mooiste plekje in Aalter. © Joeri Seymortier

2022 was ook het jaar dat zangeres Petra uit Ursel weer op televisie verscheen. Ze werd vijftig, mocht haar hit ‘Laat je gaan’ nog eens brengen in ‘Tien om te Zien’ en deed haar verhaal op HLN. En dat werd gesmaakt.

Volledig scherm Petra in Tien om te Zien. © Kristof Ghyselinck

Ook juffrouw Rachel Verschaeve uit Lotenhulle haalde het nieuws. Op haar 72ste stond ze in haar dorpsschool nog eens voor de klas, om in de coronaperiode zieke collega’s te vervangen. Wij gingen op bezoek en volgden mee les.

En dan was er tenslotte nog het levensverhaal van ereburgemeester Jan De Crem. Hij overleed afgelopen zomer op 94-jarige leeftijd. De man die Aalter maakte tot wat het vandaag is, kreeg van Aalter een passend eerbetoon.

Volledig scherm Jan De Crem © RV

