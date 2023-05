13 scholen, 4.000 leerlingen en 530 collega’s: scholengroep ‘Op Weg’ vaart voortaan onder zelfde vlag

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit pinkster­week­end: van oorlogshel­den in Eeklo tot histori­sche stoet in Sleidinge

We maken ons op voor een lang pinksterweekend van drie dagen. Maar hoe vullen we die drie dagen in? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Dit is er te doen op 27, 28 en 29 mei.