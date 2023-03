100 Aalternaren mogen naar aankomst Ronde van Vlaanderen: cadeau van 35.000 euro

De paashaas komt eraan: 6 adresjes voor je paasbrunch in het Meetjes­land en Deinze

Het is weer bijna Pasen. Dat betekent paaseieren rapen, maar het is ook het ideale moment om te brunchen met de hele familie. Kijk jij al uit naar koffiekoeken, vers geperst fruitsap en chocolade eitjes? Wij zochten voor jou 6 plekjes uit in het Meetjesland en Deinze waar je het paasfeest op gepaste wijze kan vieren. Van Puur by Caro in Deinze tot Koren in Aalter: hier smul je van een heerlijke brunch zonder zelf te moeten koken.