‘Zwette Met’ in Hof Den Tuitelaar: “Vinylplaten en vintage kledij”

Academie voor Podiumkun­sten heeft uitbrei­dings­plan­nen: “Een nieuwe danszaal en opnamestu­dio in De Pupillen”

De Academie voor Podiumkunsten van Aalst heeft uitbreidingsplannen. 1.200 leerlingen volgen nu al les in de danszaal, woordklassen of muzieklessen in Utopia, maar de Academie blijft groeien. In De Pupillen komen er vier nieuwe zalen, waaronder opnamestudio waar je de radio-opleidingen zal kunnen volgen.