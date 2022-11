Zwemclub Neptunus trekt aan de alarmbel na verhoging tarieven Aquatopia: “Zwemmen wordt een dure sport voor de ‘happy few’”

Veldlopen Clubgeno­ten Mariska Parewyck en Ruben Verheyden naar het EK veldlopen

Zondag stond in Roeselare de tweede individuele manche van de CrossCup op het programma. De veldloop gold tevens als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen en daardoor was zowat de hele nationale veldlooptop aanwezig op Schiervelde. Mariska Parewyck toonde zich de beste in de korte cross en mag op die manier deelnemen aan de mixed relays op dat EK. “Het was nu of nooit”, klinkt het.

27 november