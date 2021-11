“Zwarte Piet is niet racistisch, de reacties op sociale media zijn dat vaak wél”: in Aalst woedt de discussie volop

Aalst“Walgelijk”, zo noemde basketballer Jean-Marc Mwema de ‘blackface’ van de Zwarte Pieten bij Okapi Aalst afgelopen weekend. Aalstenaars schoten meteen in een kramp: “Wij zijn geen racisten, maar Zwarte Piet zit in ons DNA en is ons erfgoed”. Bij nader inzien blijkt dat laatste argument nogal relatief. “Martinus van Tours, zoals Sint-Maarten heette, heeft nooit Zwarte Pieten aan zijn zijde gehad”, zeggen erfgoedexperts. Maar wanneer arriveerde Zwarte Piet dan voor het eerst in Aalst? En is het niet hoog tijd voor bezinning? De reacties die we sprokkelden, blijken erg verdeeld.